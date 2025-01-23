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Уфимский «Полигон» разработал коммутатор для обеспечения связи в энергетике

Уфимский разработчик и производитель активного сетевого оборудования АО НПП «Полигон» завершил разработку модернизированного промышленного L2-коммутатора «ИнЗер-2222GE-DC220». Об этом CNews сообщили представители ГК «Полигон».

В настоящее время изготовлены опытные образцы новых моделей, производитель готовится к запуску серийного производства.

Модернизированное устройство предназначено для организации сетей передачи данных на объектах электроэнергетики, где необходимо соблюдение жестких требований по электропитанию, резервированию и мгновенной, синхронизированной по времени, передаче данных.

Особенностью обновленных устройств является поддержка широко распространенного в промышленности протокола Modbus TCP. Также в модернизированные коммутаторы дополнительно встроены два релейных интерфейса «сухие контакты», применяемые для контроля состояния источников питания и два входных дискретных контакта, предназначенные для информирования в реальном времени о возникновении аварий.

Коммутатор оснащен 12 1-гигабитными портами RJ45, 10 1-гигабитными портами SFP, двумя uplink-портами SFP 1/2,5 Гбит/с. Для управления служит один порт mini-USB.

Устройства комплектуются двумя резервируемыми блоками питания 220B, работающими как от переменного, так и от постоянного тока. Охлаждение - пассивное.

Максимальная пропускная способность оборудования - 54,0 Гбит/c.

В устройствах используется программное обеспечение собственной разработки.

Модель внесена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878).

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