«МегаФон»: Хвалынск стал центром притяжения туристов из Приволжья

Туристы стали чаще посещать достопримечательности Хвалынска Саратовской области. Данные подтверждает обезличенная аналитика «МегаФона» — этой зимой число абонентов оператора из других регионов на территории города-курорта и окрестностей увеличилось почти на 10%. Одновременно с этим объем интернет-трафика, переданный путешественниками из популярных локаций, вырос на 15% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В декабре и январе эти места пользуются особой популярностью среди жителей Приволжья. Больше всего гостей прибыло из Самарской, Ульяновской областей и Татарстана. Также на улицах Хвалынска часто можно было встретить москвичей. Кроме того, значительно возросло число абонентов оператора, приезжающих из отдаленных регионов, например, из Приморского края турпоток увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2024 г.

Наибольшее количество посетителей в городе было зафиксировано в новогодние праздники. 3 января 2025 г. число абонентов выросло на треть в сравнении со средними показателями полутора месяцев. Помимо этого, популярным днем стало воскресенье, 5 января 2025 г.

«Город привлекает гостей гармоничным сочетанием исторического наследия и природных красот. Благодаря доступу к современным технологиям, пребывание здесь становится комфортным и незабываемым. Наши базовые станции работают вблизи городских достопримечательностей Хвалынска, а также на территории горнолыжного курорта. Мы продолжаем строить сеть и в других туристических локациях региона. К примеру, в прошлом году инфраструктура «МегаФона» появилась в селе Сосновоборское, которое включено в этнографический маршрут области», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.