МТС обеспечила гигабитным интернетом новоселов элитного ЖК в Находке

МТС сообщает о расширении сети гигабитного интернета в Находке. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители строящегося ЖК бизнес-класса «Видово». Всего же новые технологии уже доступны для 40 тыс. семей портового города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Будущие новоселы ЖК «Видово» смогут с комфортом пользоваться цифровым телевидением и проводным интернетом МТС на скорости, в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Гигабитная сеть обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате 4К и 8К.

«Мы ежегодно фиксируем в Находке растущий спрос на дополнительные цифровые услуги. Для этого необходим сверхбыстрый интернет. Поэтому МТС активно развивает современную сеть домашнего интернета. Так, гигабитный интернет уже доступен для жителей МЖК, Пограничной, Ленинской, Заводской, Рыбного порта, а также мыса Астафьева и Южного микрорайона. Помимо ежедневного цифрового комфоррта, запаса скорости хватает для внедрения системы умного дома, объединяющей сразу несколько цифровых устройств – веб-камер, датчиков, бытовой техники – в одно пространство. Это позволяет значительно повысить бытовой комфорт жителей многоквартирных домов, особенно новостроек», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.