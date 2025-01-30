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МТС расширила сеть гигабитного интернета в пригороде Междуреченска

ПАО «МТС» сообщает о расширении сети скоростного домашнего интернета и циврового ТВ в Междуреченске. Доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с получили жители поселка Чульжан. Кроме того, гости расположенных в этом же районе оздоровительного комплекса «Фантазия» и санатория-профилактория «Романтика» теперь могут пользоваться ТВ-приставками в номерах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Раньше широкополосный доступ (ШПД) в интернет в Чульжане МТС предоставляла по беспроводной технологии. Если в сети работали сразу несколько устройств – телевизор, телефон, компьютер – скорость передачи данных могла снижаться. После строительства в поселке проводной сети ШПД жители могут выходить в интернет на скорости от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с (в зависимости от тарифа).

Гигабитный интернет также позволяет жителям пригорода смотреть телевизор по современной технологи IP-TV на базе андроид-приставки. Это возможностью управлять эфиром, просматривать контент из сети на большом экране и пользоваться различными приложениями. На ТВ-приставку МТС установлен онлайн-кинотеатр цифровой экосистемы КION с большой библиотекой фильмов и сериалов. К интерактивному телевидению МТС также подключила санаторий-профилакторий «Романтика» и оздоровительный центр «Фантазия», расположенные неподалеку от Чульжана: ТВ-приставки установлены в номерах отдыхающих.

«Строительство сети гигабитного интернета в Чульжане – очередной этап большого проекта, который МТС реализует в Междуреченске последние несколько лет. За это время доступ в сеть на высокой скорости появился у жителей более 1000 домов в поселках Чебал-Су, Усинский и Притомский. Жители частного сектора получают полноценные услуги связи, как и жители многоэтажек. И что немаловажно, по тем же тарифам, что в городе. В этом смысле цифровое неравенство тоже устраняется», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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