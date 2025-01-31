CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

МТС: в 2024 году в Архангельске в 2 раза вырос спрос на отечественные платформы для бизнес-коммуникаций

МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» в Архангельской области в 2024 г. Количество деловых мероприятий, проведённых в онлайн-формате, в регионе выросло более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

По данным аналитиков «МТС Линк», чаще всего в Архангельской области сервисы для онлайн-конференций в 2024 г. использовали компании из сферы оптовой и розничной торговли. На втором месте оказались государственные и частные образовательные организации, на третьем — ИТ-компании.

В Поморье период деловой активности в формате онлайн-конференций фиксируется с 7 утра и до 21 часа. При этом самое активное с точки зрения коммуникаций время - с 11 до 13 часов.

Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Чаще всего ИИ-помощника на деловых встречах использовали для включения замены или размытия фона (22% случаев применения инструмента по стране). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию

Мишустин: Через год будут запущены четыре спутника, которые обеспечат быстрым интернетом всю Россию

Назван лучший цифровой двойник года

Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще