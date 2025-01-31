МТС: в 2024 году в Архангельске в 2 раза вырос спрос на отечественные платформы для бизнес-коммуникаций

МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» в Архангельской области в 2024 г. Количество деловых мероприятий, проведённых в онлайн-формате, в регионе выросло более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

По данным аналитиков «МТС Линк», чаще всего в Архангельской области сервисы для онлайн-конференций в 2024 г. использовали компании из сферы оптовой и розничной торговли. На втором месте оказались государственные и частные образовательные организации, на третьем — ИТ-компании.

В Поморье период деловой активности в формате онлайн-конференций фиксируется с 7 утра и до 21 часа. При этом самое активное с точки зрения коммуникаций время - с 11 до 13 часов.

Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Чаще всего ИИ-помощника на деловых встречах использовали для включения замены или размытия фона (22% случаев применения инструмента по стране). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов).