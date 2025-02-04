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Сервис видеоконференцсвязи «МТС Линк» интегрирован с CommuniGate Pro

«МТС Линк» и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), обладатель прав и разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщили о выходе плагина, обеспечивающего интеграцию программных продуктов.

Плагин видеоконференцсвязи «МТС Линк» формирует ссылки на видеоконференцию при создании события в календаре CommuniGate Pro. Отправка приглашений участникам онлайн-встречи осуществляется прямо из календаря вместе со ссылкой и указанием времени мероприятия.

Пользователи «МТС Линк» и CommuniGate Pro могут cкачать плагин для встраивания на сайте CommuniGate Pro либо запросить у технической поддержки по электронной почте.

«МТС Линк» — российская платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. «МТС Линк» включает в себя решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания собственных курсов, а также корпоративный мессенджер и интерактивные онлайн-доски. За год на платформе проходит более 5 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие более 35 млн пользователей. Разработчик «МТС Линк» имеет собственную серверную инфраструктуру на территории России и программное обеспечение, включенное в Единый реестр отечественного ПО.

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