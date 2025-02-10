МТС внедрила умные технологии для 25 застройщиков в 30 жилых комплексах России

МТС сообщила о результатах работы собственного IoT-направления «Цифровая недвижимость». В 2024 г. МТС оцифровала более 30 жилых комплексов для 25 застройщиков в Московском регионе, Владивостоке, Орле, Ставрополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и других городах. В 2025 г. к проекту присоединятся еще более 50 жилых комплексов, в том числе ЖК «Шагал» и Voxhall в Москве, «Зелёная река» в Омске и «Счастье в Кольцово» в Новосибирске.

По итогам 2024 года направление «Цифровой недвижимости» выросло вдвое, а количество клиентов — в 3 раза. В жилье «эконом-класса» наиболее востребованными услугами стали: создание мобильного приложения и умных систем доступа, а также систем видеонаблюдения в режиме реального времени. Девелоперы «комфорт-класса» чаще всего интересовались функционалом просмотра территории, сервисом взаимодействия с жителями жилых комплексов, а также умными домофонами. В «бизнес-классе» самой популярной услугой стало совершенствование умных систем до полноценных цифровых сценариев.

МТС реализует end-to-end-решения, включающие как AIoT-оборудование, так и ПО с последующей технической поддержкой. Совместно с компанией «Удобные решения» — разработчиком ГК «Эталон» — экосистема МТС впервые на рынке представила универсальное приложение для управления всей инфраструктурой «умной» недвижимости и клиентским опытом.

В базовый набор цифрового жилья входят такие востребованные жителями решения как: IP-домофоны, IP-видеокамеры, считыватели СКУД и умные замки, датчики мониторинга состояния инженерных систем и оповещения об экстренных ситуациях, умные осветительные приборы, интеллектуальные приборы учета. Ежемесячная аудитория мобильного приложения превысила 400 тыс. человек. Приложение позволяет создавать комьюнити внутри ЖК, управлять лифтами, домофонами, видеонаблюдением, проездом и другим оборудованием, а также автоматизировать сбор показаний приборов, обращений, оплаты и вызова специалистов на дом.

«Мы видим высокий спрос рынка недвижимости на цифровизацию. Доля домов с интеллектуальными элементами уже приблизилась к 10%, а спрос вырос в 3 раза. В начале этого года произошло знаковое событие для отрасли — совместно с АНО «Умный МКД» и другими ключевыми игроками рынка мы представили нацстандарты. В ГОСТах определена типовая архитектура и классификация цифрового жилья по уровню оснащения, а также разработаны требования к системам и оборудованию. Единые подходы позволят повысить доступность цифровых решений и сделать их внедрение повсеместным, а опыт пользователей — качественным. В 2026 г. совместно с участниками рынка планируем продолжить работу по развитию рынка и усовершенствовать требования к безопасности жилья уже на этапе проектирования», — отметил руководитель центра IoT МТС Павел Федосов.