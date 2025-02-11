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«МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Уфы

Сотрудники и пациенты медицинских комплексов на улице Авроры теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. Инженеры «МегаФона» установили здесь дополнительное телеком-оборудование. После его запуска скорость мобильного интернета в локации достигает 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зоне действия запущенного оборудования находится сразу несколько медицинских учреждений столицы Башкирии. Среди них — республиканская детская клиническая больница, больница скорой медицинской помощи и перинатальный центр. Кроме того, вблизи расположена территория санатория «Зеленая роща».

«МегаФон» расширил в «медицинском» квартале сеть четвертого поколения, так как зафиксировал высокую потребность абонентов. Только за последний месяц персонал и пациенты использовали в больницах и их окрестностях более 19 ТБ дата-трафика. Для сравнения, это вес 13 тыс. фильмов в разрешении для смартфона.

Установленное телеком-оборудование работает сразу в трех диапазонах частот: низком, среднем и высоком. Такое решение гарантирует качественное покрытие и уверенное проникновение сигнала внутрь зданий с большим количеством кабинетов, палат и лабораторий.

«Надежная связь приобретает особое значение, когда речь идет о здоровье. Высокоскоростной мобильный интернет позволяет родственникам пациентов узнавать о состоянии близких, врачам — оперативно оказывать консультации, а администрации — использовать современные технологии во внутренних процессах», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

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