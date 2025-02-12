«Ростелеком» в Зауралье заменил более 1600 опор связи

«Ростелеком» в Курганской области продолжает активно обновлять свою телекоммуникационную инфраструктуру. В 2024 г. специалисты цифрового провайдера установили 1639 опор, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2023 г. Ветхие столбы меняли на новые, в том числе на железобетонные. Такие сооружения выдерживают порывы ветра и механические нагрузки, обеспечивают устойчивое функционирование Сети и служат до 30 лет. Работы проведены благодаря собственным инвестициям компании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В результате модернизации волоконно-оптический кабель, размещенный на опорах, позволит жителям Курганской области беспрерывно пользоваться качественным интернетом, стационарной связью и другими услугами компании.

Алексей Рогачев, технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Такая масштабная замена столбов проведена в Курганской области впервые. Проект реновации нацелен не на точечную работу, а на кластерную реконструкцию. Единичные замены опор, на которых располагается наш кабель, происходят ежегодно. Но в этот раз мы смогли убрать столбы связи, которые находились в ветхом состоянии и были повреждены во время сильных снегопадов или грозовых ливней. Нам удалось вывести из эксплуатации конструкции, у которых заканчивался срок службы».

Больше всего опор в 2024 г. было заменено в селе Шатрово и городе Шумихе. Там специалисты установили 684 новых столба. Работы по замене конструкций охватили и другие населенные пункты Зауралья: Альменево, Белозерское, Звериноголовское, Кетово, Лебяжье, Макушино, Сафакулево, Целинное, Частоозерье, Шадринск и Юргамыш.

Если жители заметят поврежденные опоры, они могут оперативно обратиться на горячую линию или написать на электронную почту. В сообщении нужно указать адрес конструкции и приложить фото. Специалисты компании оперативно займутся заменой.

«Ростелеком» непрерывно расширяет географию оптического присутствия в Курганской области и на постоянной основе ведет строительство телеком-инфраструктуры не только в городах, но и в малых населенных пунктах. В планах «Ростелекома» на 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями.