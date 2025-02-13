Еще пять малых населённых пунктов Воронежской области вышли в сеть МТС

МТС запустила голосовую связь и мобильный интернет стандарта LTE в пяти малых населенных пунктах Воронежской области. Строительство базовых станций позволило порядка 3 тыс. жителей выйти в сеть, чтобы с комфортом пользоваться важным цифровыми сервисами.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в поселках Карайчевка Бутурлиновского района, Степной Каширского района, Савельевский Грибановского района, Терновский Новохоперского и селе Старая Хворостань Лискинского района. Сеть охватила не только сами населённые пункты, но и инфраструктурные объекты, а также рыбные места на озерах и реках, расположенных в зоне покрытия каждой базовой станции. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету местные жители могут пользоваться онлайн-платформами, звонить через сеть LTE, а предприниматели — использовать цифровые технологии для развития бизнеса.

«Устранение цифрового неравенства за счет покрытия качественной связью малых и удаленных населённых пунктов региона является социальной задачей. Появление сети в каждой такой небольшой деревне может стать для молодёжи дополнительным стимулом для того, чтобы остаться в ней жить, а не уезжать в мегаполис. Мы продолжаем строить телеком-инфраструктуру, чтобы каждый мог воспользоваться современными цифровыми сервисами от госуслуг до онлайн-кинотеатра, а также развивать своё хозяйство с помощью технологий», — сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

Ранее высокоскоростной интернет МТС появился в селе Филиппенково, поселках Октябрьский и Новая Жизнь, расположенных на востоке Воронежской области.