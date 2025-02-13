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«Ростелеком» запустил онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере гостеприимства и услуг

«Ростелеком» расширяет линейку решений для сферы гостеприимства и запускает онлайн-кинотеатр на базе сервиса «Телевидение для бизнеса». Теперь его клиентам доступны не только пакеты ТВ-каналов, но и обширная библиотека разножанрового лицензированного контента для любой аудитории. Новое предложение поможет владельцам коммерческой недвижимости и предпринимателям, занятым в индустрии туризма или сервиса, повысить привлекательность своих объектов и услуг, а крупным компаниям и предприятиям повысить уровень лояльности и комфорта для своих гостей и сотрудников.

В меню онлайн-кинотеатра для B2B-клиентов «Ростелекома» — около 1,2 тыс. отечественных и зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов. Подключить доступ к ним можно как дополнительный пакет к услуге «Телевидение для бизнеса». Отели, санатории и пансионаты смогут с помощью нового решения улучшить качество обслуживания, повысить уровень гостеприимства и комфорта номерного фонда. В салонах красоты возможность выбрать увлекательный фильм поможет поддержать непринужденную атмосферу в процессе обслуживания клиентов. Для посетителей и сотрудников деловых пространств или офисов разнообразный и качественный контент онлайн-кинотеатра обеспечит комфортное времяпрепровождение в зонах ожидания и отдыха.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома», сказал: «Новое решение станет ценным дополнением к сервисам интерактивного телевидения «Ростелекома» для предпринимателей, которые хотят обеспечить высочайший уровень обслуживания своих клиентов и гостей. Разрабатывая новые сервисы, мы делаем упор на простоту и функциональность продуктов, чтобы наши клиенты могли легко и с оптимальными затратами использовать современные технологии для развития и совершенствования своего бизнеса. Поэтому в онлайн-кинотеатре мы предусмотрели удобное подключение и быстрый доступ, интуитивно понятный интерфейс и гибкие тарифные планы».

Сервис доступен во всех регионах присутствия «Ростелекома».

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