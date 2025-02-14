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T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году

T2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития сети в 2024 г. Компания модернизировала более 50% сетевой инфраструктуры в Краснодарском крае, развернула технологию Voice over LTE (VoLTE), первой обеспечила связью платный участок М4 «Дон» в объезд Краснодара, а также реализовала программу рефарминга в крупных городах. Скорость мобильного интернета Т2 стала быстрее в среднем от 30% до 60%. Об этом CNews сообщили представители T2.

В 2024 г. техническая дирекция T2 непрерывно вела работы по модернизации оборудования и расширению сети в Краснодарском крае. Оператор сосредоточил внимание на улучшении качества связи в местах с растущим трафиком: работы затронули все 26 городов и 38 районов региона, в том числе – густонаселенные и туристические локации.

Технические специалисты T2 модернизировали в регионе более 50% базовых станций. Оборудование было обновлено в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Славянске-на-Кубани и еще 20 городах, а также в Абинском, Апшеронском, Гулькевичском и других районах. Новые базовые станции появились в Анапском, Выселковском, Ейском, Кавказском, Кореновском и других районах.

Особое внимание компания уделила улучшению покрытия вблизи достопримечательностей и популярных мест отдыха. Технические работы прошли в Сириусе, Сукко, Эсто-Садке, Архипо-Осиповке, Кабардинке и других населенных пунктах. В столице края модернизация затронула территорию парка «Краснодар», сквера Сердце Губернского, Чистяковской рощи. Также Т2 усилил сеть вблизи Лазаревского парка культуры и отдыха, Поцелуевского сквера и Ривьерского моста в Сочи, парков им. Максима Горького и им. И.М. Поддубного в Ейске, Южного парка в Новороссийске.

В местах, где требовалось локальное улучшение покрытия, оператор провел работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В 2024 г. было проведено более 1300 подобных настроек, что позволило усилить работу оборудования при изменении радиоусловий, вызванных, как правило, строительством новых зданий и ростом трафика.

Т2 позаботилась и о туристах, которые путешествуют по региону на автомобилях. Компания первой обеспечила 100% покрытие сети на платном участке М4 «Дон» в объезд Краснодара. Устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет до 150 Мбит/с стали доступны абонентам оператора на протяжении 62 км федеральной трассы: от станицы Пластуновской до Марьянской.

Помимо обновления оборудования и расширения покрытия на территории Краснодарского края, Т2 продолжил реализацию масштабного проекта рефарминга сети в регионе. Работы прошли в краевой столице – Краснодаре, а также в Сочи, Сириусе, Анапском, Геленджикском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах. Процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G позволила увеличить среднюю скорость передачи данных от 30% до 60%.

Модернизация оборудования затронула также территорию Республики Адыгеи: за год оператор улучшил сеть в Адыгейске и Майкопе, а также во всех семи районах – Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Майкопском, Тахтамукайском, Теучежском и Шовгеновском.

Кроме того, T2 развернул в Краснодарском крае и Республике Адыгее технологию Voice over LTE (VoLTE), как и во всех регионах присутствия компании. Сервис обеспечивает передачу голоса по сети 4G без прерывания интернет-сессии, кристально чистый звук и мгновенное соединение с собеседником.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Улучшение качества связи T2 в 2024 г. затронуло все районы Краснодарского края и Адыгеи. Мы провели масштабную работу по модернизации, обновив более половины оборудования и уделив особое внимание густонаселенным и туристическим местам, а также продолжили реализацию крупного проекта рефарминга на территории края. Планомерное выполнение поставленных задач в течение года позволило нам не только расширить зону покрытия сети, но и повысить качество услуг для абонентов – это приоритет нашей компании».

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