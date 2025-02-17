«Ростелеком» в Перми запустил первую систему видеонаблюдения с голосовым оповещением

«Ростелеком» в Перми установил видеонаблюдение с голосовым оповещением на площади Ветеранов, где расположен Вечный огонь. Пилотный проект телеком-провайдер осуществил за собственные средства по заказу министерства информационного развития и связи Пермского края.

Новое оборудование, при помощи видеофиксации и звукового оповещения через громкоговоритель, будет обеспечивать безопасность объектов культурного наследия и предотвращать вандализм. Помимо Вечного огня, в обзор камеры попадает памятник Уральскому добровольческому корпусу, который находится рядом.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края, сказал: «Этот пилотный проект реализован в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и направлен на обеспечение сохранности памятников культурного наследия в Прикамье. Камера круглосуточно передает поток в единую цифровую систему видеонаблюдения. Доступ к данным получают правоохранительные органы, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и администрации города».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком», сказал: «“Ростелеком” в Пермском крае имеет всю необходимую инфраструктуру для реализации крупных проектов. Что касается принципа работы системы на площади Ветеранов в столице, то он прост: когда человек подходит к Вечному огню ближе, чем на 30 сантиметров – спустя несколько секунд звучит сигнал с просьбой отойти от памятника. Если нарушитель игнорирует сообщение, то информация поступает на пульт управления. Специалист оценивает ситуацию и при необходимости вызывает полицию».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил до конца 2025 г. масштабировать установку камер видеонаблюдения. «Все это поможет создать комфортную городскую среду, а также обеспечить безопасность наших жителей», – уточнил глава региона.

Тестовый режим работы системы видеонаблюдения с голосовым оповещением на площади Ветеранов продлится около месяца. Если за это время пилотный проект окажется успешным, то подобное оборудование может быть установлено у других памятников культурного наследия в крае.