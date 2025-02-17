CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«ТрансТелеКом» подключил к интернету технические библиотеки Забайкальской железной дороги

Компания «ТрансТелеКом» завершила работу над проектом по улучшению доступа к информации и образовательным ресурсам для посетителей технических библиотек Забайкальской железной дороги. В рамках проекта сотрудники макрорегиона Сибирь компании «ТрансТелеКом» обеспечили услугой 20 библиотек, расположенных в различных населенных пунктах, в том числе удаленных, по всему Забайкальскому краю и Амурской области. Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Теперь читатели могут пользоваться интернетом при посещении библиотеки, что делает образовательную среду более доступной. Подключение к сети осуществляется с обязательной авторизацией, что соответствует современным требованиям законодательства и обеспечивает безопасность пользователей.

«Срок реализации проекта по подключению двадцати библиотек Забайкальской железной дороги был очень сжатый. Это стало некоторым вызовом для нас, учитывая географию сибирских регионов, температурный режим, удаленность населенных пунктов. Работы выполнены в полном объеме, с соблюдением всех требований и пожеланий наших заказчиков», - сказала Ольга Левус, директор макрорегиона Сибирь компании «ТрансТелеКом».

Основными приоритетными направлениями деятельности технических библиотек Забайкальского центра научно-технической информации и библиотек являются обеспечение информационно-аналитического и справочно-библиографического обслуживания работников железнодорожной отрасли, содействие повышению их квалификационного уровня и информационной культуры. Центр информирует о результатах научных исследований и разработок, о решениях актуальных научно-технических, экономических, производственных и социальных проблем отрасли, обобщая передовой отечественный и зарубежный опыт работы железнодорожного транспорта. Новые технические возможности дорожных библиотек полигона Забайкальской железной дороги расширяют потенциал для ее посетителей и сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

В России появилась новая схема мошенничества с поддельными штрафами. МВД предупредило

Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще