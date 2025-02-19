CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Проводная связь
|

«DатаРу Технологии» добавила в продуктовый портфель новую линейку систем передачи данных

Компания «DатаРу Технологии» обновила свой продуктовый портфель в части систем передачи данных (СПД) и добавила новую линейку коммутаторов серий СВ 4000, 3000 и 2000. Решения поддерживают возможность легкого развертывания на инфраструктуре заказчика, а также обеспечивают высокоскоростную коммутацию между филиалами, офисами и производственными площадками.

Коммутаторы серии «ДатаРу СВ» предназначены для развертывания масштабируемых сетей любого уровня и позволяют реализовывать различные сценарии сетевых архитектур.

Оборудование обеспечивает высокую производительность, надежность, функциональность и простоту управления при построении или модернизации современных корпоративных сетей и отвечают требованиям современных ЦОДов.

Главным преимуществом обновленных серий остается легкость интеграции коммутаторов в существующие инфраструктуры и полная совместимость с популярными системами управления, такими как Meraki, iMaster NCE, CNS NMS.

В обновленной линейке оборудования доступны передовые решения, не требующие лицензирования – отсутствие механизмов подписок и проприетарности коммутационных интерфейсов обеспечивает существенную экономию при развертывании сетевых архитектур и снижает затраты на их дальнейшую эксплуатацию.

«Мы понимаем, что у заказчиков зачастую уже развернута инфраструктура на базе западных решений, поэтому при внедрении новой линейки коммутационного оборудования сделали ставку на максимальное удобство при интеграции, настройке и совместимости сетевых решений с уже функционирующими аппаратными платформами и программными продуктами управления сетями. Благодаря этому заказчики смогут сократить сроки внедрения и модернизации сетей, а также существенно снизить затраты как на эксплуатацию, так и на переобучение инженерного персонала», – сказал Алексей Коробов, руководитель направления сетевого оборудования «DатаРу Технологии».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Западные киностудии начали переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще