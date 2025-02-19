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МТС сэкономила пермякам более 20 лет на спам-звонках

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям Пермского края за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ BigData, за 2024 г. было заблокировано более 10 млн минут нежелательных звонков, что составляет 20 лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего спам-звонки пермякам поступали в ноябре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 52 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 13 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». А Пермь попала в двадцатку городов, где за 2024 г. было совершено максимальное количество спам-звонков одному абоненту.

«Наш сервис не только сэкономил время клиентам, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и, возможно, уберег от более серьезных последствий – кражи персональных данных или средств. Кроме того, «Защитник» анализирует входящие вызовы и присваивает им категории спама. Так, у клиента есть возможность выбрать категории, которые он не хочет получать, эти вызовы будут сразу же заблокированы», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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