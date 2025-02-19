«РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае

В результате работ, проведённых инженерами «РТК-Сервис», «МегаФон» отказался от аренды оптических волокон, а также обеспечил дополнительное резервирование сети в Анапе.

Модернизация участка региональной сети, которую провел «РТК-Сервис», включала в себя переход на новую оптическую трассу на участке Анапа-Новороссийск, организацию транзитного DWDM-узла в поселке Верхнебаканский, а также реконфигурацию узла в селе Юровка.

В результате проведённого комплекса работ «МегаФон» обеспечил дополнительное резервирование сети в Анапе, увеличив при этом пропускную способность транспортной DWDM-сети на 40 Гбит/с.

Работы проводились на 8 площадках оператора, не только в Краснодарском крае. Некоторые компоненты были заранее демонтированы транспортными инженерами РТК-Сервис с узлов связи, расположенных в Москве. Это позволило использовать уже имеющееся оборудование, не прибегая к дополнительной закупке.

В завершении модернизации инженеры «РТК-Сервис» сконфигурировали сетевые элементы на системе управления ЕЦУС (единый центр управления сетью «МегаФона»).

«Центр компетенций по сетевым технологиям «РТК-Сервис» проводит работы по модернизации телеком-инфраструктуры под ключ. Комплексный подход помогает операторам связи максимально использовать технические возможности своего оборудования и сохранять высокое качество услуг без значительных затрат на апгрейд сети», — сказал Андрей Кононенко, генеральный директор «РТК-Сервис».

«Специалисты «РТК-Сервис» провели весь комплекс работ, начиная от демонтажа оборудования на площадках-донорах, до локального тестирования и настройки сетевых элементов и каналов на системе управления заказчика. Несмотря на сжатые сроки реализации проекта, все работы были выполнены в заявленный срок и с требуемым качеством», — сказал Александр Кастрыкин, технический директор «РТК-Сервис».