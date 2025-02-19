CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Сельские жители Ставрополья увеличили онлайн-активность

Абоненты «МегаФона» в регионе стали чаще пользоваться интернет-сервисами. По итогам 2024 г. аналитики оператора отметили, что среднемесячное потребление у клиентов в селах достигает 33 ГБ. Этот показатель увеличился на 19% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Расход трафика сельских жителей практически достиг показателя таких крупных городов края как Ставрополь и Пятигорск. Городские абоненты используют мобильный интернет всего на 7% чаще, чем в малых населенных пунктах.

Лидером по итогам прошлого года стало Александровское (55 ГБ на человека в месяц). В селе «МегаФон» разогнал LTE до 85 Мбит/c. Этого достаточно, чтобы скачать фильм в формате Full HD за восемь минут. Также в топ самых активных населенных пунктов вошли Дивное (48 ГБ) и Солдато-Александровское (45 ГБ). В последнем селе в начале 2025 г. модернизировали оборудование, тем самым расширив и улучшив качество покрытия.

«Дата-трафик у наших абонентов, проживающих вне городов, растет с каждым годом. Вместе с ним увеличивается запрос на скоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь. В связи с этим, мы ежедневно модернизируем телеком-инфраструктуру. Так, в прошлом году прокачали сеть больше чем для 200 тыс. жителей в 100 селах и хуторах. Сейчас работа продолжается во всех районах региона», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Как показывает big data «МегаФона», на Ставрополье живут одни из самых активных клиентов на Северном Кавказе. Объем используемых данных за первый месяц 2025 г. превышает на 20% показатели за аналогичный период 2024 г. В топе популярных сервисов — видеохостинги и музыкальные площадки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Госструктуры на 15% увеличили затраты на камеры наблюдения, роутеры и АТС

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360»

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще