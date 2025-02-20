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17 млн спам-вызовов и звонков от мошенников заблокировали в Волгоградской области

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующих Big Data, заблокировано более 17 млн спам-вызовов и звонков от мошенников, поступивших волгоградцам. Это на 58% больше звонков, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2024 г. антиспам-сервис «Защитник» заблокировал свыше 17 млн нежелательных звонков, которые поступили жителям Волгоградской области. Средняя продолжительность звонка составила около 10 секунд. Чаще всего жителям Волгоградской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, коллекторы, а также возможные мошенники. Антиспам защита не только сэкономила время жителям Волгоградской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Сегодня телефонное мошенничество многие сравнивают с эпидемией, которая во всем мире набирает обороты. Новые схемы мошенничества злоумышленники регулярно используют для обмана волгоградцев. Мы совершенствуем наши антиспам-решения, чтобы защитить пользователей от нежелательных звонков и мошенников. Так, суммарно с помощью блокировки спам-звонков удалось не только пресечь свыше 17 млн попыток спамеров дозвониться до волгоградцев, но и сэкономить жителям региона более 6 млн минут или около 11 лет», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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