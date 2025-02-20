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МТС сэкономила якутянам более 13 лет на спам-звонках

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Республики Якутия за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за 2024 г. было заблокировано более 7 млн минут нежелательных звонков, что составляет 13 лет спам-вызовов.

Чаще всего в 2024 г. спам-звонки якутянам поступали в декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 7 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 13 секунд. Больше всего якутянам звонили с рекламой и опросами, на втором месте – финансовые организации, на третьем – коллекторы. При этом, одному из абонентов в Республике Якутия спамеры пытались дозвониться более 11 тыс. раз.

«Сегодня, когда число нежелательных звонков стремительно растет, наша основная задача — усилить безопасность пользователей. Для этого мы регулярно разрабатываем и внедряем новые инструменты для защиты от спама и мошенничества. Так, недавно на базе сервиса «Защитник» появилась функция «Безопасный звонок», которая позволяет абонентам МТС получать голосовое предупреждение от интеллектуального помощника о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал слышит только пользователь, принявший звонок. Это позволяет пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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