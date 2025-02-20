МТС защитила абонентов из Архангельской области от 8 лет нежелательных разговоров

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Архангельской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ Big Data, за прошлый год было заблокировано более четырёх миллионов минут нежелательных разговоров, что суммарно составляет почти 8 лет сэкономленного времени.

Чаще всего спам-звонки поступали жителям Архангельской области в августе и декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал в регионе более 19 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность одного вызова составила около 12 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Также максимальное число попыток спам-звонков на одного абонента за год в области составило более 17 тыс.

«Количество нежелательных звонков жителям региона постоянно растёт. Это и навязчивая реклама различных товаров и услуг, которая, как правило, оказывается не к месту и не вовремя, различные опросы, но главное, к сожалению, участившиеся попытки злоумышленников, которые пытаются получить доступ к персональным данным и денежным средствам населения. Сейчас есть возможность с помощью аналитики больших данных фильтровать поступающие вызовы и блокировать их, пресекая попытки завязать разговор с абонентом. Такое решение не только экономит драгоценное время, но и позволяет предотвратить более серьёзные последствия», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.