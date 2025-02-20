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За год МТС заблокировала в Кузбассе на 60% больше спам-звонков

ПАО «МТС» с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Кемеровской области за 2024 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это время вырос в 1,6 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшую активность в 2024 г. спамеры проявили в июле, августе и декабре. В эти месяцы кузбассовцам чаще всего пробовали дозвониться с рекламой и опросами, напоминанием о долгах или предложением взять кредит. Одному абоненту в Кемеровской области с нежелательных номеров в течение года пытались позвонить почти 16 тыс. раз. Это стало рекордной спамерской атакой на одного и того же человека.

«Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать – за него на них ответит робот. По итогам 2024 г. общая длительность несостоявшихся разговоров составила 5,8 млн минут или 11 лет.

Антиспам-решения призваны не только сэкономить время кузбассовцев, но и уберечь от более серьезных последствий – телефонного мошенничества. В 2024 г. МТС внедрила в телефонные разговоры технологию распознавания речи: если злоумышленник все-таки дозвонится до абонента, искусственный интеллект предупредит его об этом голосовым сообщением. «Машина» подключается к разговору только с согласия абонента.

«Мы видим, что год от года количество заблокированных нежелательных вызовов абонентам МТС в Кузбассе значительно растет. В их числе и звонки от возможных злоумышленников, которых удается отфильтровывать с каждым разом все больше. Кроме того, состоявшийся разговор теперь может оценивать искусственный интеллект, обученный на множестве примеров диалогов с мошенниками. Так ИИ-технологии помогают защищать абонентов от угроз кибер-преступников», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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