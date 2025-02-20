За год МТС заблокировала в Туве на 80% больше спам-звонков

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Тувы за 2024 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это время вырос в 1,8 раза.

Количество заблокированных абонентам региона нежелательных вызовов росло в течение всего 2024 г. Наибольшую активность спамеры проявили в декабре. В этом месяце они пробовали предложить жителям Тувы поучаствовать в рекламных акциях и опросах, напоминали о долгах или предлагали взять кредит чаще всего. Одному жителю республики с нежелательных номеров в течение года пытались дозвониться более 10 тыс. раз – это стало рекордной спамерской атакой на одного и того же человека.

«Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать – за него на них ответит робот. По итогам года общая длительность несостоявшихся разговоров составила 1,6 млн минут или 3 года.

Антиспам-решения призваны не только сэкономить время жителей республики, но и уберечь от более серьезных последствий – телефонного мошенничества. В 2024 г. МТС внедрила в телефонные разговоры технологию распознавания речи: если злоумышленник все-таки дозвонится до абонента, искусственный интеллект предупредит его об этом голосовым сообщением. «Машина» подключается к разговору только с согласия абонента.

«Количество заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в республике существенно увеличивается ежегодно. Антиспам-фильтры не пропускают не только рекламу, на которую не подписывались, но и вызовы от потенциальных мошенников. А если разговор всё-таки состоится, то искусственный интеллект идентифицирует злоумышленника и предупредит об этом абонента. Как правило, нейросеть распознаёт мошенника на первой минуте диалога», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.