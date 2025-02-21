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«Билайн» обеспечил связью более 25 тыс. квартир в московских новостройках в 2024 году

«Билайн» увеличил количество телеком-инфраструктуры внутри новых жилых комплексов в 4 раза в 2024 г., по сравнению с 2023 г. Теперь более 25 тыс. квартир в новостройках высотой от 35 этажей и выше имеют доступ к высокоскоростному интернету и голосовой связи, благодаря indoor-решениям.

Внутреннее покрытие связью высотных помещений играет ключевую роль, поскольку сигнал с базовых станций теряет силу на пути к абонентам, что может создавать неудобства для жителей. Кроме того, строительные материалы по-разному влияют на радиосигнал: одни пропускают его, а другие почти полностью отражают.

Для решения этого вопроса «Билайн» продолжает масштабную работу по улучшению связи в новых жилых комплексах столицы. В рамках инициативы дополнительное оборудование устанавливается на завершающих этапах строительства или сразу после ввода новых зданий в эксплуатацию. Это позволяет жителям новых домов наслаждаться стабильной голосовой связью и высокоскоростным 4G-интернетом на всей территории жилых комплексов, включая лифты, паркинги и другие места общего пользования. В тех же домах, где сигнал сотовой связи пока недоступен, можно воспользоваться технологией VoWiFi.

Олег Бирюков, директор Московского региона «ВымпелКома» («Билайн»), сказал: «Создание доступной и надежной связи для клиентов – это приоритетная задача «Билайна». Многие из нас работают и учатся из дома, общаются по видеосвязи с родственниками или играют в онлайн-игры. По итогам 2024 г. мы наблюдаем рост потребления трафика нашими клиентами, который составляет около 30% по сравнению с 2023 г. Работа по увеличению и модернизации инфраструктуры помогает обеспечить качественное покрытие в жилых комплексах для удобства жителей. До конца 2025 г. мы планируем подготовить инфраструктуру для более 25 тыс. квартир, чтобы как можно больше москвичей могли наслаждаться любимыми сериалами в высоком качестве и общаться с близкими».

«Билайн» постоянно работает над улучшением связи в точках притяжения горожан. Среди значимых объектов, которые получили стабильный сигнал в прошлом году, можно отметить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, торгово-развлекательные комплексы Prime Plaza, «Кузьминки Молл», многофункциональный комплекс «Солнце Москвы» у метро ВДНХ, а также 12 крупных ЖК от федеральных девелоперов. Кроме того, уже началось проектирование технического решения для усиления связи в МФК «Олимпийский».

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