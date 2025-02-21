Интернет от «МегаФона» поможет учиться онлайн тысячам школьникам Брянской области

Скоростной мобильный интернет «МегаФона» пришел еще в 62 населенных пункта Брянской области. В этих селах проживают около 20 тыс. человек, примерно пятая часть из которых несовершеннолетние. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В приграничных районах Брянщины в этом учебном году введено дистанционное обучение, поэтому скоростной интернет обеспечит юным пользователям более быструю загрузку всех необходимых для учебы программ и сервисов.

Технические мероприятия были проведены в рамках программы «Устранение цифрового неравенства», которая предусматривает обеспечение связью малых и отдаленных населенных пунктов. Всего с начала действия программы цифровое неравенство при помощи специалистов оператора устранено в 124 населенных пунктах Брянской области.

В 2025 г. быстрая передача данных и надежная связь «МегаФона» стали доступны в отдаленных селах 19 муниципальных районов Брянщины, в том числе, приграничных: Севском, Трубчевском, Погарском, Стародубском, Климовском. Телеком‑услуги оператора также появились в трех селах городского округа Новозыбков: Деменке, Старом Вышкове и Каташине. Мимо этих населенных пунктов проходит дорога федерального значения от Брянска через Клинцы и Новозыбков до границы с Белоруссией.

В местах, где были проведены технические мероприятия, средние скорости мобильного интернета достигают 20 Мбит/с. С такими значениями можно комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, слушать музыку, смотреть фильмы и общаться в мессенджерах.

«Трафик на образовательные курсы для взрослых и детей в Брянской области за полгода вырос почти втрое – это один из самых высоких показателей в центральной части России. Плюс к этому на отдельных территориях нашего региона важно иметь возможность дистанционного обучения, и мы очень внимательно относимся к этой задаче. С нашим скоростным интернетом учиться ребятам стало комфортнее, а взрослым селянам удобнее получать медицинскую помощь онлайн, работать дистанционно и совершать необходимые финансовые операции», – сказала директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова.