CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Навигация
|

«Сбер» запустил новую функцию для оплаты образовательных услуг в «Сбербанк Онлайн»

Теперь пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» могут находить учебные заведения на встроенной геокарте и совершать платежи за образовательные услуги парой кликов.

Клиенты могут выбрать свое учебное заведение прямо на карте, будь то школа, детский сад, колледж, вуз или секция. После выбора достаточно ввести детали платежа, подтвердить оплату, и деньги будут зачислены на счет образовательного учреждения. Весь процесс максимально упрощен и занимает минимум времени.

Теперь не требуется искать объекты в каталоге по названиям или пролистывать его. С помощью геокарты можно просмотреть объекты поблизости от текущего местоположения. Также можно ввести название в строку поиска и сразу увидеть его на карте, так проще всего удостовериться, что найдено нужное учебное заведение для платежа.

Проект охватывает всю территорию России, позволяя клиентам совершать платежи независимо от их местоположения.

Подходит для родителей дошкольников, школьников, студентов вузов и колледжей, а также тех, кто оплачивает курсы повышения квалификации или дополнительное профессиональное обучение.

Этот функционал уникален для российского рынка банковских приложений, утверждают в Сбербанке. Несмотря на недавний запуск, услуга уже пользуется спросом. Каждый месяц число пользователей увеличивается.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо зайти в приложение «Сбербанк Онлайн», открыть каталог «Образование» во вкладке «Платежи» или использовать поиск по приложению, введя ключевые слова, такие как «Образование», «Детский сад» или «Найти на карте». Сервис доступен всем клиентам со смартфонами на операционной системе Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»

Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты

Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком»

В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей

В российских регионах после введения сезонного запрета выросло число «серых» майнеров

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще