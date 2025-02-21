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За год МТС избавила нижегородцев от 43 миллионов спам-звонков

МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Нижегородской области в 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за прошлый год было заблокировано около 43 млн спам-вызовов.

В августе и декабре 2024 г. в Нижегородской области была зафиксирована повышенная активность телефонных звонков с признаками спама. Средняя продолжительность заблокированных звонков в 2024 г. составила 10 секунд, а общая длительность заблокированных вызовов достигла 17,5 млн минут, что эквивалентно 33 годам и 3 месяцам.

Через телефонные обзвоны в Нижегородской области чаще всего продвигают свои услуги компании с рекламными предложениями, а также звонят финансовые организации, коллекторы и мошенники. Реже всего докучают представители автомобильной сферы, фитнеса и туризма, а также сотрудники сервисов доставки. Антиспам-защита не только экономит время пользователей, принимая звонки за них или предупреждая о возможном спаме, но и защищает от более серьёзных последствий, таких как потеря средств, утечка персональных данных или угрозы со стороны телефонных мошенников. Согласно аналитике, самая крупная спам-атака произошла на жителя Нижнего Новгорода. Сервис заблокировал для него 16 тыс. нежелательных спам-звонков за год.

«Цифровые инструменты на базе Big Data эффективно противодействуют нежелательным звонкам, защищая абонентов от спама и мошенников. Антиспам-решения позволяют экономить время и предотвращать серьёзные последствия, такие как телефонное мошенничество. В 2024 г. МТС внедрила технологию распознавания речи, которая предупреждает абонентов о подозрительных звонках и позволяет им контролировать разговор с помощью искусственного интеллекта с согласия абонента», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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