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В МФТИ разработали первое в мире цифровое устройство для подводной связи 

Научный коллектив из выпускников МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и РГУ им. Косыгина представила систему голосовой подводной связи. Предложенное технологическое решение использует нейросетевые и гидроакустические технологии для обеспечения связи на глубине до 100 метров и расстоянии до 1 км. Проект получил название «Гидроком». Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Принцип работы системы связи следующий: на первом этапе происходит захват вибраций голосовых связок: водолаз произносит команду, горловой микрофон фиксирует колебания. Это позволяет получить чистый звук без помех от дыхания, а также делает систему совместимую с любым видом водолазного и дайвинг оборудования. Далее происходит цифровая обработка: захваченный сигнал проходит через нейросетевые алгоритмы, которые очищают звук от шумов и искажений, а также расшифровывают команду. Третий этап — отправка сигнала: информация передается с помощью гидроакустического цифрового модема по гидроакустическому каналу к другому водолазу или водолазной станции на поверхности. Последний шаг - получение и озвучка команды: на поверхности или у другого водолаза сигнал принимается и озвучивается голосовым ассистентом через подводный наушник.

«‎Существующие системы подводной голосовой связи часто имеют серьезные недостатки: плохое качество звука и отсутствие совместимости между оборудованием разных производителей. Наша разработка решает эти проблемы с помощью горлового микрофона, который захватывает вибрации голосовых связок, и нейросетевой обработки сигнала для очистки от шумов. Это позволяет значительно улучшить качество передачи информации в сложных подводных условиях, а также добиться уникальной совместимости со всеми видами дайвинг и водолазного оборудования», — сказал руководитель проекта, участник акселератора «Физтех.Идея Pro» Дмитрий Затекин.

Одним из тестировщиков системы «Гидроком» стал профессиональный водолаз и ветеран спецподразделений МВД Евгений Герасимович. Он отметил, что цифровая система связи упростила работу профессионалов: устройство позволяет одновременно общаться до 255 участников без необходимости носить громоздкие полнолицевые маски.

«Смена масок — это головная боль; каждый производитель использует свое оборудование. Нельзя просто взять гарнитуру от Interspiro и подключить ее к ВМ-6, потому что разные механические интерфейсы. Команда проекта “Гидроком” предложила решение, которое совместимо с различным подводным оборудованием и устраняет сложности, связанные с использованием несовместимых устройств», — сказал Евгений Герасимович.

Проект по созданию цифрового устройства для подводной связи стал победителем программы акселератора «Физтех.Идея Pro» и получил финансирование в размере 150 тыс. руб. В ближайших планах разработчиков — подготовить систему к пилотному тестированию на реальной водолазной станции.

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