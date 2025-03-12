Билайн и студенты университетов ищут технологичные способы убрать мазут в Анапе

Команды кейс-чемпионата «Техносфера», партнером которого билайн выступает уже в третий раз, искали решения для устранения последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в Черном море в декабре 2024 года. Всего в чемпионате приняли участие более 50 команд, по итогам 17 студентов получили возможность приоритетного поступления или 100 баллов при поступлении в магистратуру факультета Экотехнологий (Гринтех) ИТМО без вступительных экзаменов, а 19 стали призерами конкурса.

В рамках партнерства с ИТМО и кейс-чемпионатом «Техносфера» билайн поставил следующую задачу: «Разлив мазута в Анапе: технологии оператора связи для устранения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом мазута». Участникам необходимо было разработать предполагаемый план действий по нейтрализации последствий ЧС на Черном море и предложить решения, использующие технологии и экспертизу телекоммуникационной отрасли.

Билайн активно участвует в решении сложившейся ЧС с первых дней разлива: оператор обеспечил бесплатные звонки на горячие линии по информированию населения о ходе ликвидации последствий на Черноморском побережье, развернул мобильную базовую станцию возле поселка Волна (Темрюкский район Краснодарского края), чтобы увеличить возможности сети в районе устранения последствий разлива мазута. Мобильным интернетом 4G и голосовой связью обеспечены службы, задействованные в ликвидации ЧС, оперативный штаб губернатора Краснодарского края, а также волонтеры. Благодаря установке дополнительного оборудования билайн организовал канал высокой пропускной способности, который позволяет проводить видеоконференции в рамках работы оперштаба, а также вести видеомониторинг на побережье. Для благотворительных фондов, работающих с проблематикой загрязнения Черноморского побережья, были организованы инструменты сбора благотворительных пожертвований через сервисы мобильной коммерции.

В решении поставленной билайном задачи участвовали шесть команд, представившие идеи и проекты решений от специального приложения по информированию о ходе ликвидации последствий ЧС до спутникового мониторинга миграции краснокнижных птиц.

Победителями кейс-чемпионата в номинации билайна стали участники команды «Черный лебедь», предложившие интеграцию технологий телекома в процесс сохранения птиц, пострадавших от загрязнения мазутом. Однако, эксперты билайна отметили еще две команды: «Save Анапа» с системным подходом к решению проблемы и проработанным планом партнерств с некоммерческим сектором и команду «IT’s eco», подробно описавших возможности внедрения IT-технологий при ликвидации ЧС.

Команда победителей получит возможность приоритетного поступления в магистратуру факультета Экотехнологий. Идеи, предложенные командами, будут проработаны соответствующими экспертными командами внутри компании и, возможно, лягут в основу реализации будущих проектов компании.

Поддерживая одно из значимых студенческих соревнований в области создания и развития зеленых технологий, компания продолжает многолетнее сотрудничество с ИТМО. Кейс-чемпионат «Техносфера» - это не просто проект для студентов старших курсов, а также недавних выпускников, интересующихся использованием технологий в рамках проектов по устойчивому развитию. Это уникальная площадка, на которой есть возможность не только применить свои знания на практике, но и поучаствовать в решении реальных бизнес-задач от ведущих компаний. Также 27 февраля 2025 года проект получил премию «Хедлайнеры ESG-принципов» в номинации «Хедлайнер в области образовательной деятельности в сфере ESG».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайна: «Для билайна вклад в науку и технологии – важное направление развития компании в целом. С каждым годом мы увеличиваем и укрепляем сотрудничество с ведущими российскими вузами, участвуем в образовательных процессах, организуем стажировки для студентов и поддерживаем подобные кейс-чемпионаты. Мы гордимся тем, что уже третий год поддерживаем кейс-чемпионат «Техносфера». Для нас это не только возможность найти талантливых специалистов, но и шанс внести вклад в развитие будущего технологической индустрии. Мы уверены, что решения команд помогают бизнесу и обществу стать еще более эффективными и технологичными».

Екатерина Тамбулатова, декан факультета экотехнологий ИТМО: «Кейс-чемпионат «Техносфера» факультета Экотехнологий Университета ИТМО проводится для студентов 3-4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры, а также недавних выпускников технических, естественно-научных, инженерных и смежных специальностей. Сотрудничество с такими технологическими лидерами, как билайн, позволяет студентам не только получить уникальный опыт, но и понять, как их знания могут быть применены в реальной жизни. Мы благодарны компании за поддержку и уверены, что чемпионат стал для каждого участника важным шагом в образовательном и профессиональном развитии».