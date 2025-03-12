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Для тысяч жителей районов Грозного ускорили мобильный интернет

Потребление интернет-трафика в Ипподромном и Байсангуровском районах выросло на 41%. Такие данные приводит «МегаФон». Оператор, в ответ на растущий спрос, модернизировал здесь телеком-инфраструктуру. Скорость мобильного интернета теперь достигает 90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения затронули не только квартиры, но и прилегающие к многоэтажкам парки, торговые центры, образовательные учреждения. Этого удалось добиться после подключения средне- и высокочастотных диапазонов. Решение позволило покрыть здания разной высоты и охватить территорию до трех километров в условиях плотной застройки.

«Объем жилищного строительства в столице республики — один из самых высоких в Северо-Кавказском округе. Для поддержания стабильного и быстрого доступа в Сеть даже в часы пиковой нагрузки мы устанавливаем и модернизируем оборудование как в новых жилых кварталах, так и в расширяющихся СНТ и микрорайонах города», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

В динамично развивающихся районах абоненты ведут активную онлайн-жизнь. Основную часть «цифрового» времени жители проводят на кино- и видеосервисах. Самый популярный ресурс — «Кинопоиск», а наибольший прирост трафика наблюдается у «VK Видео». Посещаемость сервиса выросла в 1,5 раза относительно 2024 г.

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