МТС первой обеспечила полное покрытие нового курорта Мамисон в Северной Осетии

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет, что к открытию всесезонного туристического комплекса Мамисон в Республике Северная Осетия – Алания запустила сеть LTE на всей территории курорта. Мобильная связь и интернет работают на высоте более трех тыс. м и обеспечивают безопасность туристов на горнолыжном курорте. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции МТС установлены на отметках две тыс. и 2,95 тыс. м над уровнем моря. Таким образом обеспечивается качественное и устойчивое покрытие сигналом внизу - на территории экодеревни, кафе, в пунктах проката оборудования, начальной станции канатной дороги, а также наверху — на всем протяжении подъемников, охватывая всю траекторию горнолыжных трасс разного уровня сложности.

В 2024 г. в преддверии запуска нового курорта МТС расширила сеть на важных туристических участках Алагирского района Северной Осетии. В частности, значительно улучшилось качество связи и мобильного интернета на Транскавказской магистрали по направлению к Мамисону. В планах МТС – обеспечение цифровыми сервисами строящегося многофункционального центра за счет новых оптоволоконных линий связи.

«МТС планомерно и комплексно развивает ИТ-инфраструктуру на ключевых горнолыжных курортах Северного Кавказа. Так, в феврале прошлого года компания завершила масштабную стройку на территории горного кластера Сочи, обеспечив по данным ИАА TelecomDaily самые высокие скорости своей сети. Кроме того, замеры, проведенные на других локациях Северного Кавказа, чаще всего посещаемых туристами, показали, что в Северной Осетии – в частности, во Владикавказе — сеть LTE используется абонентами чаще, чем у остальных операторов. Это говорит о ее широкой доступности и качестве. Исследования на автомобильных трассах республики также показали, чтоу МТС наиболее устойчивое интернет-соединение, наибольшая доля успешных загрузок и как следствие - самая быстрая загрузка интернет-страниц. Мы рады, что первыми из операторов смогли обеспечить полное покрытие нового курорта Мамисон в Республике Северная Осетия - Алания», — сказал директор МТС в Северной Осетии Таймураз Кожиев.

«Мамисон» — третий горный курорт Северо-Кавказского туристического кластера, построенный компанией «Кавказ.РФ» с нуля совместно с Правительством Республики Северная Осетия-Алания. Ранее компания запустила курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне. Планируется, что к 2030 г. на курорте будут работать 43 км трасс и пять подъемников, вместе с резидентами будет создано почти три тыс. мест размещения и 2,6 тыс. рабочих мест. Курорт сможет принимать 345 тыс. туристов в год.