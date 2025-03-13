VAS Experts настроил СКАТ DPI в качестве пограничного маршрутизатора

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts открыл доступ к интеграции в свой флагманский продукт СКАТ DPI решений BIRD, FRRouting и QUAGGA. В такой системе роутинг осуществляется путем обмена маршрутами между СКАТ и Soft-Router с использованием Linux kernel route table. Таким образом, СКАТ версии 13.1 и выше может использоваться в качестве Border Router (пограничного маршрутизатора). Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

По умолчанию СКАТ функционирует в качестве L2 Bridge, но сегодня он развивается как полноценный BRAS/BNG. Для этого в систему добавлен ARP-менеджер. Теперь СКАТ может формировать ARP-запросы к необходимым IP-адресам.

«Для сервисного шлюза особенно важна функция маршрутизации, поскольку она необходима для связности с внешними сетями, предоставления доступа к внутренним ресурсам и повышения отказоустойчивости. СКАТ хранит таблицу маршрутизации в оперативной памяти, которая легко расширяется. При необходимости можно принять и обработать несколько BGP Full View», — сказал директор по развитию VAS Experts Артем Терещенко.

Основные возможности СКАТ в роли роутера включают поддержку протоколов маршрутизации BGP и OSPF, реализацию VRF Lite, поддержку Equal Cost Multi-Path (ECMP) и Link Aggregation Group (LAG).

VAS Experts планирует продолжить работу над ARP-менеджером, а именно – добавить возможность формирования ARP-запросов с различными src IP-адресами, помимо адреса, указанного в параметре bras_arp_ip. Это позволит устанавливать несколько BGP-сессий с разными провайдерами.