МТС расширила сеть LTE в Астрахани

МТС расширила сеть LTE в Астрахани. В результате обновления телеком-оборудования скорость мобильного интернета к весеннему сезону прогулок выросла на 25% в городских парках и скверах, в том числе и на территории Астраханского Кремля, Лебединого озера, а также Петровской набережной, которые пользуются популярностью среди астраханцев и гостей региона.

Модернизация телеком-оборудования в разных районах Астрахани позволила увеличить емкость сети и повысить в среднем на 25% скорость мобильного интернета на территории популярных общественных пространств. Улучшения затронули территорию Астраханского Кремля, Братского и Морского сада, Лебединого озера, сквера Филармонии и Студенческого сквера на улице Татищева, парка Театра оперы и балета и парка Аркадия, а также на всем протяжении Петровской набережной. Теперь абоненты смогут с еще большим комфортом использовать цифровые сервисы.

«Традиционно в весенний период растет нагрузка на мобильную сеть в городских пространствах, в этом году она увеличилась на 15% по сравнению с прошлым. Мы модернизируем оборудование и строим новое, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС. К весеннему сезону прогулок мы провели модернизацию сети в популярных местах для прогулок», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.