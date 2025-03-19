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Россияне смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников

Законопроект Правительства о борьбе с мошенничеством, принятый в первом чтении, позволит россиянам подключить сервис на основе искусственного интеллекта, который будет выявлять подозрительные звонки и предупреждать граждан о телефонных мошенниках. Данный сервис будет реализован в рамках ГИС «Антифрод». Об этом CNews сообщили представители Аппарата Правительства России

При входящих звонках он в режиме онлайн будет обращаться к специальной базе, в которой собраны векторы (цифровые шаблоны) голосов злоумышленников. Если голос собеседника совпадет с вектором, хранящимся в базе, искусственный интеллект либо предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов.

Подобные алгоритмы активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством. Дополнительные параметры работы платформы будут определены на уровне подзаконных актов Правительства.

«Наша цель – дать гражданам простые и удобные инструменты для защиты от мошенников. Все сервисы будут работать исключительно на добровольной основе: пользователь сможет в любой момент подключить их или отказаться от использования. Законопроект не предусматривает автоматической активации сервисов без согласия человека. Это позволяет каждому самостоятельно контролировать свою безопасность и данные», – отметил Заместитель Председателя Правительства России – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

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