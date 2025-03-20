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МТС установила новое телеком-оборудование в Туране

МТС сообщила об установке нового телеком-оборудования в городе Туран, административном центре Пий-Хемского кожууна Республики Тыва. В результате скорость мобильного интернета в сети LTE для 5 тыс. местных жителей и автопутешественников увеличилась в среднем на 25%.

Туран расположен недалеко от границы Тувы с Красноярским краем на федеральной трассе Р-257 «Енисей», которая связывает республику с другими регионами Енисейской Сибири. Основанное в 1855 году поселение, затем получившее статус города, называют воротами в Туву. Здесь появилась первая в республике школа, первая больница и одна из первых сельскохозяйственных артелей. Все эти объекты инфраструктуры в современном формате работают в Туране и сегодня. В райцентре развёрнута сеть мобильной связи четвертого поколения. После модернизации телеком-оборудования МТС жители, а также автопутешественники и туристы (в получасе езды от Турана находится всемирно известный комплекс скифских курганов «Долина царей») могут пользоваться интернетом на новых скоростях.

«Жители Турана активно пользуются цифровыми сервисами и потребляют все больше интернет-трафика. В вечерние часы пик скорость мобильного интернета здесь могла быть недостаточно высокой. Поэтому мы расширили ёмкость сети LTE в городе, ускорив передачу данных в среднем на четверть. Улучшение качества связи почувствуют также автомобилисты и пассажиры, проезжающие через Туран», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

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