CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком
|

Servicepipe обновила продукт «Защищенный DNS-хостинг

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, в продукте «Защищенный DNS-хостинг» добавила возможность трансфера DNS-зоны, а также экспорта файла.

Трансфер DNS-зоны дает возможность использовать DNS другого провайдера в дополнение к основному защищенному DNS Servicepipe. Это может быть необходимо тем компаниям, где по внутренним требованиям информационной безопасности необходимо иметь резервный DNS, чтобы устранить потенциальную точку отказа, или же желающим зарезервировать важное звено инфраструктуры. Благодаря трансферу данные на резервном сервере будут актуальны без необходимости дополнительного редактирования.

Еще одна новая функция продукта — возможность экспортировать файл из DNS-зоны — удобна во многих случаях. Например, когда есть необходимость внести значительные изменения, делать это через интерфейс или API не всегда удобно. Поэтому можно выгрузить файл, внести в него изменения и загрузить заново.

Экспорт файлов – это еще и инструмент резервного копирования, который дает возможность при ошибке работы в DNS-зоне откатить все назад, просто вернувшись к предыдущей версии. Сам по себе экспорт файлов не является резервным копированием. Но при необходимости пользователь может с помощью API автоматизировать сохранение резервных копий зоны в своем хранилище, таким образом в случае необходимости у него будет возможность взять одну из старых копий и загрузить ее обратно с помощью импорта.

Среди других обновлений продукта – получение статистики по количеству запросов и типу записи, а также возможность редактирования SOA-записей.

«Мы верим, что безопасность может быть удобной и потому наши сегодняшние обновления направлены на то, чтобы повысить отказоустойчивость DNS, и в то же время повысить удобство работы администратора DNS-зоны», — отметила менеджер продукта Servicepipe «Защищённый DNS-хостинг» Светлана Пахалуева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники

Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными

В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на российское

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще