Servicepipe обновила продукт «Защищенный DNS-хостинг

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, в продукте «Защищенный DNS-хостинг» добавила возможность трансфера DNS-зоны, а также экспорта файла.

Трансфер DNS-зоны дает возможность использовать DNS другого провайдера в дополнение к основному защищенному DNS Servicepipe. Это может быть необходимо тем компаниям, где по внутренним требованиям информационной безопасности необходимо иметь резервный DNS, чтобы устранить потенциальную точку отказа, или же желающим зарезервировать важное звено инфраструктуры. Благодаря трансферу данные на резервном сервере будут актуальны без необходимости дополнительного редактирования.

Еще одна новая функция продукта — возможность экспортировать файл из DNS-зоны — удобна во многих случаях. Например, когда есть необходимость внести значительные изменения, делать это через интерфейс или API не всегда удобно. Поэтому можно выгрузить файл, внести в него изменения и загрузить заново.

Экспорт файлов – это еще и инструмент резервного копирования, который дает возможность при ошибке работы в DNS-зоне откатить все назад, просто вернувшись к предыдущей версии. Сам по себе экспорт файлов не является резервным копированием. Но при необходимости пользователь может с помощью API автоматизировать сохранение резервных копий зоны в своем хранилище, таким образом в случае необходимости у него будет возможность взять одну из старых копий и загрузить ее обратно с помощью импорта.

Среди других обновлений продукта – получение статистики по количеству запросов и типу записи, а также возможность редактирования SOA-записей.

«Мы верим, что безопасность может быть удобной и потому наши сегодняшние обновления направлены на то, чтобы повысить отказоустойчивость DNS, и в то же время повысить удобство работы администратора DNS-зоны», — отметила менеджер продукта Servicepipe «Защищённый DNS-хостинг» Светлана Пахалуева.