Коммутаторы Qtech серии QSW-3750 подтвердили статус ТОРП

Компания Qtech продолжает расширять перечень российского оборудования, внесенного в реестр промышленной продукции. В феврале 2025 г. Минпромторг России официально подтвердил статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) для коммутаторов серии QSW-3750. Об этом CNews сообщили представители Qtech.

Значение статуса ТОРП

Включение коммутаторов QSW-3750 в реестр означает, что оборудование соответствует требованиям для использования в государственных проектах и может быть закуплено госкомпаниями и ведомствами в рамках программы импортозамещения.

Особенности серии QSW-3750

Коммутаторы QSW-3750 — это управляемые коммутаторы уровня L3, предназначенные для использования в магистральных сетях операторов связи, корпоративных ИТ-инфраструктурах и проектах с повышенными требованиями к безопасности.

Основные особенности: гибкость управления трафиком – поддержка QoS, VLAN, MPLS и политик безопасности; высокая отказоустойчивость – протоколы резервирования (STP, RSTP, MSTP, VRRP); безопасность – 802.1X, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, ACL; производительность – гигабитные и 10G порты, поддержка агрегации каналов; интеллектуальное управление – SNMP, NetFlow, поддержка IPv6.

Развитие российской телекоммуникационной отрасли

Компания Qtech участвует в реализации государственной программы импортозамещения и выпускает продукцию, соответствующую современным требованиям рынка. Серия QSW-3750 — это шаг на пути к обеспечению технологической независимости России в сфере сетевых решений.