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4G в Прохладном: «МегаФон» расширил покрытие в селе под Владивостоком

Мобильный интернет на высокой скорости стал доступен жителям села Прохладное в Приморском крае. «МегаФон» запустил в этом населенном пункте дополнительную базовую станцию, что позволило включить в зону уверенного LTE-покрытия более 200 частных домовладений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пользоваться мобильным интернетом от новой базовой станции теперь без ограничений могут абоненты в коттеджных поселках «Лесное озеро», «Березовая роща», «Европейский», «Дубровский» и «Пушкинский». С началом работы дополнительного телеком-объекта в целом выросла емкость 4G в Прохладном, где постоянно проживает более 2 тыс. человек. Одновременно сеть может обработать больше запросов пользователей, при этом скорость мобильного интерента останется высокой.

Село расположено рядом с Владивостоком, поэтому в выходные и праздничные дни сюда также приезжают горожане на дачные участки или базы отдыха, чтобы насладиться загородной атмосферой.

«Пригород Владивостока остается самым динамично развивающимся по жилой застройке, как частной, так и массовой. Выбирая жизнь за городом жильцы не готовы отказываться от своих цифровых привычек – они также пользуются мессенджерами, электронной почтой, навигаторами и другими полезными приложениями. Мы улучшили 4G в Прохладном, чтобы абоненты могли комфортно проводить время в сети», – сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Аналитики оператора уточнили, что жители и гости Прохладного обычно особенно много использую мобильную связь с апреля по июль, в пик садово-огородного сезона. Цифровые аппетиты пользователей здесь растут. Так зимой 2025 г. они расходовали на 39% больше мобильного интернета, чем в аналогичный период годом ранее. Вместе с тем, аналитики отметили в зимние месяцы рост на 21% и голосового общения.

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