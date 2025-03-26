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«МегаФон» «разогнал» интернет в пяти районах Приангарья

Жители Шелехова, Братска, Усть-Илимска, а также усольской заимки Калиновка и ангарского села Одинск получили новое качество мобильных услуг. В этих населенных пунктах «МегаФон» провел модернизацию действующих базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Шелехове, Братске, Калиновке и Одинске удалось нарастить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета за счет программы рефарминга — перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE. Такой процесс позволяет без значительных дополнительных ресурсов и затрат улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотными диапазонами.

В Усть-Илимске инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование, которое работает в среднем частотном диапазоне. Он обеспечивает уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице. Кроме того, позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей, а скорость передачи данных остается стабильной в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время.

Улучшение качества связи заметны не только на улицах, автодорогах, остановках общественного транспорта, но и в многоквартирных и частых домах, медицинских и образовательных учреждениях, магазинах и т.д.

«Особую необходимость в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост дата-трафика у жителей этих населенных пунктов. С начала года они «прокачали» на 38% больше гигабайт мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы последовательно строим новые и модернизируем действующие объекты связи в независимости от того, большой это или маленький населенный пункт. Проведенные в Шелехове, Братске, Калиновке, Усть-Илимске и Одинске технические мероприятия позволили увеличить емкость сети на 20% и на 35% - скорость передачи данных», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

После проведенной модернизации абонентам «МегаФона» стало проще пользоваться цифровыми сервисами – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы и видеоролики в высоком разрешении, читать блоги, дистанционно работать и учиться, обмениваться файлами в соцсетях и мессенджерах, оформлять электронные документы и др.

Развитие инфраструктуры в этих населенных пунктах расширило зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом с того же устройства.

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