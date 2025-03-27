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«МегаФон» прокачал 4G в Кердеме и Техтюре

Жителям Кердема и Техтюра в Хангаласском районе Якутии стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. «МегаФон» построил в этих населенных пунктах базовые станции, в результате чего повысилось качество мобильных услуг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После запуска новых телеком-объектов около 1500 человек получили стабильную скорость передачи данных, надежную голосовую связь и комфортное общение с помощью цифровых звонков по технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

В селах Кердема и Техтюра работают школы и детские сады, благодаря быстрому 4G педагогам стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для детей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто общаться в мессенджерах со сверстниками.

«Новые телеком-объекты, работающие в нескольких частотных диапазонах, решили сразу несколько задач: расширение покрытия и емкости сети, увеличение скорости передачи данных. Вместе с тем это позволило закрыть «цифровые» потребности местных жителей в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате, самореализации и многом другом», – сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

Теперь абоненты «МегаФона» смогут пользоваться любыми цифровыми сервисами: звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, скачивать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать онлайн-покупки, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Помимо местных жителей, онлайн-данные генерируют туристы. Вблизи поселений протекает самая большая в России река Лена, разделяющая Якутию на две половины. Рядом расположены база отдыха и горнолыжный комплекс с канатной дорогой, гостевым домом и кафе. Быстрый интернет позволит отдыхающим и трэвел-блогерам за считанные секунды выкладывать фото- и видеоконтент в социальные сети, вести прямые эфиры или записывать сторис. Им станет проще поддерживать связь с родными и близкими, находясь вдалеке от дома.

Также на границе Техтюра и Кердема проходят дороги «Умнас», «Лена» и зимняя ледовая переправа. После запуска базовых станций автопутешественники, дальнобойщики, транзитные водители и пассажиры могут устанавливать необходимые приложения, строить маршруты, скачивать новую музыку в дорогу и решать возникшие в пути неотложные вопросы, а в случае нештатных ситуаций оперативно вызвать экстренные службы.

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