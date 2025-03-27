CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила мобильную связь рядом с памятником пазырыкской культуры скифов

МТС обновила покрытие мобильной связи в селе Балыктуюль Республики Алтай. Специалисты добавили новый диапазон LTE. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Преимущество нового диапазона LTE в большой емкости — это значит, что у каждого абонента даже при большом количестве подключенных устройств интернет будет работать стабильно и без потери скорости. Это актуально в преддверии туристического сезона, когда нагрузка на сеть будет выше.

Балыктуюль — небольшой населенный пункт, но интересный для гостей Республики. Здесь проходит грунтовая дорога, ведущая на перевал Кату-Ярык и далее в Чулышманскую долину. Есть, что посмотреть и в самом селе: здесь протекает река Балыктуюль — правый приток Большого Улагана. Также в селе расположена церковь конца 19 века, а в трех километрах от Балыктуюля находится памятник пазырыкской культуры скифов.

«Для многих туристов сегодня важно оставаться на связи и онлайн даже на отдыхе. Это позволяет им быть в контакте с родными или сразу же делиться фотографиями в социальных сетях. Мы постоянно продолжаем работу по улучшению нашей связи, чтобы гости региона отдыхали с комфортом и не чувствовали себя отрезанными от мира, а жители Республики, как в районах центрах, так и в небольших селах были обеспечены всеми цифровыми благами», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов

У доверчивых россиянок аферисты под видом салонов красоты крадут деньги через соцсети и мессенджеры

Россия блокирует 11 Telegram-каналов, продающих сведения из госреестра недвижимости

Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

На банкротство подала компания 23andMe, пионер массовых тестов ДНК, основанная бывшей женой Сергея Брина

Власти поручили создателям «Эльбруса» создать новый процессор для игровой консоли

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153