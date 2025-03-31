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билайн первым из операторов присоединился к сервису самовывоза Click&Collect от Wildberries

билайн объявил о новом этапе сотрудничества с цифровой платформой Wildberries: теперь покупатели могут забирать заказы прямо в офисах продаж и обслуживания билайна в рамках сервиса самовывоза Click&Collect. Это новая схема работы для компании РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ), и среди операторов «большой четверки» билайн стал первым участником проекта.

Теперь товары, представленные на витрине билайна в Wildberries, можно забрать в тот же день — в ближайшем офисе оператора, без ожидания доставки. В скором времени услуга станет доступна в 15 российских городах, где запущен Click&Collect, и будет расширяться по мере масштабирования проекта со стороны маркетплейса.

Для клиента покупка товаров может выглядеть так: покупатель оформляет заказ на Wildberries и на специальной карте выбирает удобную ему розничную точку билайна. Доставка по сути исключается из бизнес-процесса — клиент сразу видит актуальный ассортимент конкретного офиса и может получить заказ в день оформления. Это не только удобно, но и эффективно с точки зрения бизнеса ритейловой сети оператора: логистика в этом случае отсутствует как этап, что существенно снижает издержки и ускоряет обслуживание.

Помимо устройств и аксессуаров, на витрине билайна в Wildberries будет доступна покупка SIM-карт. Прямо на витрине маркетплейса клиент может выбрать тариф, приобрести SIM и забрать ее вместе с заказом в ближайшем офисе продаж.

Сотрудничество билайна и Wildberries началось в 2022 году, когда товары и услуги оператора появились на площадке маркетплейса. Сегодня оно масштабируется благодаря модели Click&Collect, предоставляя клиентам ещё больше гибкости при выборе способа получения заказа.

Кирилл Булгинов, директор по развитию электронной коммерции билайна: «Мы стремимся быть максимально близкими к клиенту — в интерфейсе, в логистике и в точке контакта. Click&Collect с Wildberries позволяет нам не просто расширить присутствие нашей витрины за пределы собственного интернет-магазина, но и сделать получение товара максимально быстрым и удобным. Покупка оформляется онлайн, а выдача — буквально за углом. Мы рады, что билайн стал первым оператором, реализовавшим этот формат с Wildberries, и уверены в его масштабировании по всей стране».

Алексей Зайцев, руководитель направления «Электроника» компании Wildberries&Russ: «Это не просто ещё один шаг в сторону удобства и максимального сокращения времени получения товара, но и расширение нашей экосистемы. Это партнерство предоставляет доступ к широкому ассортименту не только товаров, но и услуг от одного из крупнейших российских операторов – билайн. Уверены, что новый сервис окажется востребованным нашими клиентами».

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