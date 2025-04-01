CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» увеличил скорость интернета для ставропольских дачников

Теперь жители СНТ и любители загородного отдыха пользуются цифровыми сервисами на скорости до 90 Мбит/с. К началу дачного сезона «МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру в пригороде краевой столицы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 15% в садовых товариществах «Радонеж», «Юбилейное», «Дружба», «Авиатор-1». Сейчас огородники могут быстрее загружать видео с полезными советами по уходу за грядками и делиться фото урожаев, а также общаться с близкими онлайн без прерываний.

Телеком-объекты работают в высокочастотном диапазоне 4G. Он поддерживает стабильную передачу данных как в помещении, так и на улице, а также имеет увеличенную емкость сети, что позволяет пользоваться интернетом большому количеству активных пользователей.

«Весна в нашем регионе наступает рано. Во время сезонной миграции за город в садовых товариществах увеличивается потребление интернет-трафика. Уже в марте интерес дачников к видеоплатформам и музыкальным сервисам вырос на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Наша задача — обеспечить комфорт в тех локациях, где это необходимо абонентам», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Дачники пользуются услугами мобильной связи такого же качества, как и жители Ставрополя. Садоводы уже оценили удобство технологии передачи голоса в сетях четвертого поколения VoLTE. С ее помощью соединение устанавливается за пару секунд, абоненты могут общаться по телефону и одновременно выходить в интернет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

На новых смартфонах, продающихся в России, нашли предустановленный троян, крадущий аккаунты Telegram и TikTok

Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн

Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату

Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153