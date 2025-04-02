МТС оцифровала родину знаменитой минеральной воды из Приморья

МТС сообщает о сообщает о запуске сети LTE в селе Ласточка Пожарского района Приморья. Благодаря запуску новой базовой станции российского телеком-вендора местные жители и туристы получили доступ к современным цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили в селе Ласточка Пожарского района базовую станцию «Иртея» российского производства. Сеть LTE покрывает всю территорию села и железнодорожную станцию. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями.

Село Ласточка расположено на севере Приморского края – в Пожарском районе, в 18 километрах от поселка Лучегорск. Населенный пункт находится на Транссибе, здесь расположена одноименная станция Дальневосточной железной дороги. В окрестностях села добывается минеральная вода «Ласточка». Более 100 лет назад ее обнаружили искатели женьшеня, оценив необычный вкус. Сейчас в селе построен завод, который является одним из старейших российских производителей минеральной воды.

«МТС продолжает совершенствовать телеком-инфраструктуру как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах Приморского края. В этом году для строительства сети мы стали использовать также оборудование отечественного производства. «Иртея» в Ласточке стала одной из российских базовых станций, запущенных в Приморье. Важно, что современное оборудование российского производства появилось в первую очередь в малых населенных пунктах региона. Это позволяет эффективнее развивать программы по устранению цифрового неравенства», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.