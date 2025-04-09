Минцифры: итоги года для российской телеком-отрасли

Минцифры подвело предварительные итоги развития отечественного рынка телекоммуникаций в 2024 г. Доход российских операторов связи составил более 2,1 трлн руб., что на 7,8% больше, чем в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Структура доходов

Основным драйвером роста выступают услуги мобильной связи. В 2024 г. сегмент достиг 976 млрд рублей, увеличившись на 8,9%

Доходы от фиксированного доступа в интернет выросли на 11% по сравнению с 2023 г. Всего сегмент заработал 279 млрд руб.

Доходы операторов мобильной и фиксированной связи показали рост благодаря: увеличению потребления интернет-трафика, росту проникновения пакетных тарифов, продвижению дополнительных опций и медийных сервисов, развитию новых направлений бизнеса за рамками традиционных услуг связи.

Количество абонентов

270 млн активных абонентов мобильной связи (количество считается по активным абонентским SIM-картам, у одного человека их может быть несколько), их число выросло на 2,5% год к году. 188 млн из них — пользователи мобильного интернета, рост составил 6,5%.

39 млн активных абонентов фиксированного интернета, рост составил 4,7%.

Увеличение числа мобильных абонентов обусловлено в том числе экспансией банковских виртуальных операторов (MVNO). Эти новые игроки на рынке помогают поддерживать интерес к услугам связи и обеспечивают дополнительный рост.

Прирост абонентов фиксированного ШПД обеспечен расширением сетей операторов в пригороды и частный сектор и вводом в эксплуатацию нового жилья с современной инфраструктурой.

Интернет-трафик

Трафик российских фиксированных и мобильных сетей за 2024 г. показал значительный рост. Он вырос на 24,4% по сравнению с 2023 г. Общий объем трафика увеличился с 151521 петабайт до 188530 петабайт.

Объем трафика мобильного интернета – +13,9% год к году. Объем трафика фиксированного интернета – +28,1% год к году.

Трендом 2024 г. стал стремительный рост популярности отечественных видеосервисов.