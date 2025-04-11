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Гнездо дальневосточных аистов получило «прописку» в сети МТС

МТС обеспечила оптоволоконной линией связи гнездо дальневосточных аистов, расположенное на водно-болотных угодьях Муравьевского парка. Техническое решение позволяет вести прямую видеотрансляцию из гнезда краснокнижных птиц в HD формате, а также использовать цифровые решения для обеспечения безопасности и контроля обитателей парка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Почти километр оптоволоконной линии связи проложен в пойме на болотистой местности и соединяет административное здание парка с 9-метровой опорой, где находится жилище аистов. Птицы только что завершили перелет почти в 3000 километров с мест зимовки, восстанавливают силы и готовятся обживать новый дом. Фиксированная сеть МТС позволяет подключить сложные системы видеонаблюдения с онлайн передачей видео на удаленном объекте. Это позволяет круглосуточно фиксировать данные о состоянии краснокнижных особей и их потомства непосредственно в гнезде, не опасаясь потревожить или спугнуть.

Территория Муравьевского парка – особо охраняемая природная зона, где находятся под защитой более 250 видов птиц. Здесь располагается журавлиный питомник для изучения и пополнения дикой популяции японских журавлей и других краснокнижных птиц. Вольеры питомника также оснащены камерами видеонаблюдения и подключены к сети интернет от МТС. Ученые, исследователи и все желающие могут подключиться к круглосуточной трансляции на сайте и наблюдать за поведением птиц, оставшихся зимовать в парке.

«Мы продолжаем реализовывать цифровые решения на природоохранной территории в сложных с точки зрения климата и рельефа условиях. Минувшей осенью специалисты МТС установили радиорелейное оборудование и развернули телеком-сеть в административной части парка. Оптика в разы увеличивает пропускную способность каналов передачи данных, благодаря чему можно организовать дополнительные точки подключения, например, в пойме, где гнездятся птицы, чтобы удаленно изучать обитателей парка в естественной среде обитания. В дальнейшем дирекция парка может подключать дополнительное оборудование для контроля доступа на территорию, отслеживать перемещение персонала и гостей заповедника, подключать сложные системы мониторинга», - отметила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

«Муравьевский парк один из немногих в стране, обладающий развернутой телеком-инфраструктурой. Это позволяет нам использовать современные цифровые сервисы и подключать специальное оборудование для научной и исследовательской работы, экологического просвещения, проведения экскурсий, организации туров выходного дня для туристов и всех желающих отдохнуть и узнать больше о дикой природе и ее обитателях. Каждый сезон к нам приезжают работать волонтеры из разных уголков страны, для них крайне важно наличие скоростного доступа в интернет, чтобы удаленно работать и наш парк один из немногих в стране, кто подходит по этому критерию», – сказал директор АНО «Парк Муравьевский» Евгений Лисицин.

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