«МегаФон» ускорил интернет в излюбленных новосибирцами локациях для отдыха

Жители и гости трех поселков Мошковского района, где часто проводят досуг новосибирцы, получили более высокие скорости мобильного интернета, увеличенное покрытие и емкость сети. Это стало возможно за счет модернизации существующего телеком-оборудования, которую выполнили инженеры «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В поселках Новомошковское, Смоленский и Октябрьский проживает около 9 тыс. человек. Относительно близкое расположение к Новосибирску делает эти территории привлекательными для жилой застройки, размещения фермерских предприятий, туристических баз и локаций. Например, Мира Парк в Октябрьском поселке давно превратился в место притяжения не только новосибирцев, но и жителей соседних регионов. Сюда направляются любители экотуризма, чтобы погулять и отдохнуть в естественных природных локациях, но не потерять в комфорте.

Ранее «МегаФон» построил в Мошковском районе развитую сеть, а недавно провел работы по модернизации действующего оборудования. В селе Новомошковское специалисты улучшили покрытие, что дает абонентам возможность пользоваться интернетом, находясь даже на большом удалении от базовой станции. Цифровые сервисы в смартфонах будут доступны, как в условиях открытого пространства, так и в помещениях.

В поселке Смоленский инженеры задействовали в сети четвертого поколения сразу несколько слоев частот – низкочастотные и высокочастотные диапазоны, чтобы пользоваться услугами оператора было максимально удобно. Изменения позволили увеличить пиковые скорости мобильного интернета до 80 Мбит/с.

В Октябрьском добавили емкостной слой, применяемый обычно в городах с высокой плотностью населения. Он позволит еще большему количеству абонентов одновременно находится в Сети, скачивать или выгружать информацию без задержек. Для поселка это особенно актуально, ведь число жителей растет в геометрической прогрессии. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных достигает здесь 120 Мбит/с.

«Мошковский район один из самых густонаселенных и занимает третье место по числу проживающих среди 30 муниципальных единиц региона. Аналитики оператора подтверждают, что объем потребляемого мобильного трафика в населенных пунктах непрерывно растет. В марте местные жители тратили гигабайты данных в два раза активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Именно поэтому мы регулярно обновляем телеком-оборудование на сети, чтобы оно соответствовало запросам клиентов», – сказал руководитель технического отдела Новосибирского регионального отделения «МегаФона» Андрей Борисенков.