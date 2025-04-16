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«МегаФон»: в Прикумье на Ставрополье почти на четверть выросла онлайн-активность

В городе Буденновске и селе Левокумском Ставропольского края увеличилось использование мобильного интернета «МегаФона». Весной дата-трафик абонентов оператора на этих территориях вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли аналитики сотового оператора, опираясь на обезличенные данные клиентов.

В этих населенных пунктах специалисты оператора «разогнали» мобильный интернет. Инженеры расширили частотный спектр в диапазоне 2100 МГц. Теперь жители и гости загружают контент на скорости до 85 Мбит/с.

Среди жителей берегов Кумы наиболее онлайн-активными стали жители Буденновска и прилегающих населенных пунктов. В среднем на абонента в городе приходится около 300 Гбайт в месяц. Это почти в два раза выше средних показателей муниципального округа. Такая динамика обусловлена большим количеством промышленных и аграрных предприятий, на которых работают ставропольцы со всего востока региона.

В жарких районах края абоненты стали чаще смотреть фильмы и сериалы не по телевизору, а на онлайн-платформах. Интернет-потребление на видеосервисах увеличилось на 17% и составило более 35% от общего использованного трафика. Такой тренд аналитики отмечают не только в Буденновске и Левокумском, но и во всем крае.

«Благодаря модернизации сети абоненты больше используют не только онлайн-кинотеатры, но и мессенджеры, социальные сети, исследуют возможности удаленной работы и учебы, предоставления государственных услуг, сервисов по поиску работы и развлечений. Причем все больше возможности мобильного интернета открывают для себя сельские жители. Чтобы скорость в гаджетах селян ничем не отличалась от краевой или районной столицы, оператор построил и модернизировал более десяти объектов инфраструктуры в малых населенных пунктах региона», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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