МТС прокачала мобильный интернет в Арзамасе за счет перераспределения частот

МТС обновила мобильную сеть в Арзамасе. В результате проведенных работ жители города получили улучшенное качество мобильной связи, а скорость мобильного интернета в среднем выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания МТС завершила модернизацию более чем 30 базовых станций в городе Арзамас. Улучшение сети стало возможным благодаря рефармингу — процессу перераспределения частот, которые раньше использовались для стандарта 3G, на современный 4G. Этот процесс помог увеличить скорость мобильного интернета и емкость сети.

В зону улучшения качества связи попали как центральные улицы Арзамаса, так и спальные микрорайоны города. Обновленная сеть охватывает популярные места времяпрепровождения горожан: парк культуры имени Гайдара, где семьи традиционно проводят выходные; набережную реки Теши, привлекающую любителей спокойных водных пейзажей и утренних пробежек; а также Арзамасский театр драмы, известный своими яркими постановками.

Скорость мобильного интернета улучшилась возле ключевых достопримечательностей Арзамаса: Соборной площади, Арзамасского историко-художественного музея, единственного в мире музея русского патриаршества, литературно-мемориального музея имени А. П. Гайдара, Гостиных рядов и других значимых локаций. Это позволит туристам комфортно пользоваться онлайн-картами, делиться впечатлениями в социальных сетях и быстро находить полезную информацию о местных достопримечательностях.

«Арзамас привлекает туристов из Нижегородской области и соседних регионов Поволжья своим историческим наследием, архитектурой, культурными мероприятиями, которые проходят здесь регулярно. Мы провели масштабную модернизацию сети во всех районах Арзамаса, особенное внимание уделяя популярным туристическим объектам, где весной и летом наблюдается пик посещаемости. Наша работа по улучшению телеком-инфраструктуры продолжается, и мы планируем дальнейшее развитие сети как в самом Арзамасе, так и в агломерации», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.