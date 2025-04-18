Сотрудники компаний остаются основной мишенью киберпреступников — билайн

Сотрудники организаций по-прежнему являются главной мишенью для киберпреступников, использующих методы социальной инженерии и фишинга для обхода даже самых надежных систем защиты. Об этом заявил журналистам генеральный директор билайна Сергей Анохин на конференции Data Fusion 2025.

По данным SOC (Security Operations Center) билайна, в первом квартале 2025 года было выявлено и нейтрализовано:





более 50 атак типа Fake Boss в Telegram, направленных на сотрудников компании;

свыше 400 DDoS-атак, которые злоумышленники использовали в том числе для отвлечения внимания от основных атак;

1 млн спам-писем;

11+ тысяч фишинговых сообщений;

1700 значимых инцидентов информационной безопасности, из которых более 100 были напрямую связаны с попытками доступа к конфиденциальным данным.





Анохин подчеркнул, что, несмотря на развитие технологий защиты, человеческий фактор остается ключевым уязвимым звеном. «Киберпреступники активно эксплуатируют доверие и невнимательность, поэтому важно непрерывно обучать сотрудников правилам цифровой гигиены», — отметил он.

В билайне напомнили о необходимости соблюдения базовых мер безопасности, включая проверку подозрительных сообщений и использование многофакторной аутентификации.